Adana'da kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı: 3 yaralı

İHA
Adana'da akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Necip Fazıl Bulvarı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 ACF 977 plakalı Wolkswagen marka otomobil, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra yol kenarında bekleyen 01 BRT 34 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Kazada otomobil sürücüsü ile yol kenarında bekleyen araçtaki anne ile kızı yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü ile yol kenarında bekleyen araçtaki anne ile kızını hastaneye kaldırdı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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