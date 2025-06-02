Adana'da makine mühendisi iş kazasında ağır yaralandı

DHA

Adana'da gece saatlerinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren güneş enerjisi sistemleri üreten bir tesiste çalışan makine mühendisi Ahmet B., sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İş yerindeki arkadaşları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan mühendis, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması üzerine Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, yaşanan iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.