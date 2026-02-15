Adana'da motosiklet alev alev yandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde park halindeki motosiklette henüz henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.