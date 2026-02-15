Abone ol: Google News

Adana'da motosiklet alev alev yandı

Adana’da park halindeki motosiklet alev alev yandı. Panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 02:55
  • Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir motosiklet alev aldı.
  • Çevredekilerin müdahalesiyle yangın hızlıca söndürüldü.
  • Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, inceleme başlatıldı.

Adana’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde park halindeki motosiklette henüz henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.  

