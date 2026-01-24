Adana'da motosiklet sürücüsü tartıştığı servis aracının camını kaskıyla kırdı

- Adana'da yol verme tartışması yaşayan motosiklet sürücüsü, kaskıyla servis aracının camını kırdı.
- Olay anı servisteki bir işçi tarafından kaydedildi.
- Tartışma, servisteki işçilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.
Adana'da ortalık karıştı..
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde meydana gelen olayda, işçi servisiyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Arkasında çocuk bulunan motosiklet sürücüsü, servis minibüsü şoförünün önünde durdu.
KASKIYLA MİNİBÜSÜN CAMINI KIRDI
Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, kaskıyla servis minibüsünün camını kırdı.
Bu sırada motosiklet sürücüsü önce servis şoförüne tepki gösterdi ardından da kaskıyla servisin kapısının camını kırdı.
KAVGA ANLARI KAMERADA
O anlar serviste bulunan bir işçi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Servisteki işçilerin inmesiyle taraflar arasındaki tartışma büyümeden sonlandırıldı.
"CANIMIZ UCUZ MU"
Öte yandan motosiklet sürücüsünün, servisten inen kişilerle tartıştığı sırada, "Canımız ucuz mu" diyerek kendini savunduğu görüldü.