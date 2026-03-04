İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk kararı: Kayyumun görev süresi uzatıldı

31 Mart 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde Ahmet Türk, üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

Türk hakkında, 10 yıl hapis cezası çıkınca, görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 3 yıldır Van Valisi Tuncay Akkoyun tarafından yönetiliyor.

BERAAT KARARI ALINMIŞTI

Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırılmasına gerekçe yapılan 'örgüt propagandası' suçlamasıyla açılan davada, mahkeme suç unsuru bulmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Davanın sonuçlanmasının ardından "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna Türk, "Öyle bir beklentimiz yok" diye yanıt vermişti.

BAHÇELİ, 'MAKAMA DÖNMELİ' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat tarihinde, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Devlet Bahçeli, Türk için "Makama dönmeli" çağrısı yapmıştı.

'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürütülen süreç için kararlılık vurgusu yapan Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir." demişti.

KAYYUM SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILACAK

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk yerine kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un görev süresi hakkında karar verdi.

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, bugün itibarıyla yeniden değerlendirilerek iki ay daha uzatıldı.

Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek.

Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.