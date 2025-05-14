Adana'da öğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı
İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Preveze Anadolu Lisesi'ne bağlı ana sınıfında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Küçük bir öğrencinin yediği yiyecek soluk borusuna kaçtı.

ÖĞRETMENİN SOĞUKKANLILIĞI HAYAT KURTARDI

Durumu fark eden sınıf öğretmeni Bakiye Eroğlu, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulayarak öğrenciyi boğulmaktan kurtardı.

O anlar sınıfta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖĞRENCİNİN DURUMU İYİ

Görüntülerde, öğretmen Eroğlu'nun sakin ve hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladığı görülüyor.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar