Adana'da öğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı

İHA
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Preveze Anadolu Lisesi'ne bağlı ana sınıfında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Küçük bir öğrencinin yediği yiyecek soluk borusuna kaçtı.
ÖĞRETMENİN SOĞUKKANLILIĞI HAYAT KURTARDI
Durumu fark eden sınıf öğretmeni Bakiye Eroğlu, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulayarak öğrenciyi boğulmaktan kurtardı.
O anlar sınıfta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ÖĞRENCİNİN DURUMU İYİ
Görüntülerde, öğretmen Eroğlu'nun sakin ve hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladığı görülüyor.
Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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