Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 22:30
Adana'da Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda, Engin E. idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

BİRİ BEBEK 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi. 

