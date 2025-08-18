Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü

Adana'da Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda, Engin E. idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
BİRİ BEBEK 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi.