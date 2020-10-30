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    Adana'da PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

    Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 30.10.2020 - 07:36
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 07:41
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    Adana'da PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilik yapan ve yardım edenlere yönelik çalışma başlattı.

    Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında da önlem aldı.

    Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Adana'da PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı İZLE


    Adana da PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı #1

    Adana da PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı #2

    Adana da PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı #3

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