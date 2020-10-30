Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilik yapan ve yardım edenlere yönelik çalışma başlattı.



Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında da önlem aldı.



Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı İZLE









