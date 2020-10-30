Adana'da PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 30.10.2020 - 07:36
- Güncelleme : 30.10.2020 - 07:41
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilik yapan ve yardım edenlere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında da önlem aldı.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adana'da PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı İZLE