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    Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı

    Sarıçam ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, 'dur' uyarısında bulundukları sürücünün kaçması üzerine, peşine düşerek yakaladı. Neden kaçtığını soran polislere sürücü, "dur ihtarını görmedim" dedi.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 02:04
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 02:41
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    Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı

    Adana'nın Sarıcam ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

    D-400 karayolunda sabit yol uygulamasında yapan polis ekipleri, 16 ARL 320 plakalı otomobili 'dur' ihtarında bulundu.

    POLİSLERİN 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI

    Ancak otomobilin sürücüsü Hacı Ahmet D. polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    İhtarı uymayıp kaçan Hacı Ahmet D.’in kullandığı aracın plakası ve markası telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine ana arterlere ve caddelere polis ekipleri sevk edildi.

    Adana da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı #1

    40 KİLOMETRELİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

    Şüpheli otomobili kovalayan polis ekipleri şehir merkezinden otoyola doğru takibini sürdürdü. Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna giren sürücü Hacı Ahmet D., 40 kilometrelik kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş çıkışında Sarıçam Devriye ekiplerince yakalandı.

    Adana da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı #2

    ARAÇTA BULUNUN İKİ KADIN DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Sürücü Hacı Ahmet D. ile araçta bulunan 2 kadın kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Yakalanan sürücü, "Dur ihtarını görmedim" dedi.

    "DUR İHTARINI FALAN GÖRMEDİM"

    Ehliyeti olmadığı ve alkollü olduğu kaçtığı belirlenen Hacı Ahmet D., gazetecilerin neden kaçtın ve polislere çarpacaktın sorularına,"Ben hiçbir şeyden kaçmadım. Nereden çarpacağım hani. Dur ihtarını falan görmedim. Ne çarpacağım polislere vatan haini miyim" diye kendisini savundu.

    Sürücü Hacı Ahmet D. ile araçta yolcu konumda bulunan 2 kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı VİDEO

    Adana da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı #3

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