Adana'da sağlık çalışanlarına kürekle saldıran şahıs tutuklandı Kozan ilçesinde 112 sağlık çalışanlarına kürekle saldırıp ambulansa zarar veren, bir sağlık çalışanının yaralanmasına neden olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi..

DHA

Adana'da geç geldi iddiasıyla ambulansa saldırı..

7 Nisan günü Kozan'ın Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana gelen olayda, 66 yaşındaki Mehmet Aksoy gece evde kalp krizi geçirince 34 yaşındaki oğlu Yılmaz Aksoy 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Ambulansa kürekle saldırdı

Ambulans gelene kadar babasının öldüğünü söyleyen Aksoy, gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Ekipler ambulansa sığınınca Aksoy, kürekle ambulansın camlarını kırdı.

Bu sırada ambulansta bulunan hamile sağlık çalışanı korkudan düşük riskiyle, bir başka sağlık çalışını da gözüne cam parçası geldiği için hastaneye kaldırıldı.

Pişman olduğunu söyleyen saldırgan tutuklandı

Vefat eden Mehmet Aksoy, gündüz Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sağlık çalışanlarına saldıran Yılmaz Aksoy, babasının cenazesine katıldıktan sonra polise teslim oldu.

İfadesinde pişman olduğunu ve tüm sağlık çalışanlarından özür dilediğini söyleyen Aksoy, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)