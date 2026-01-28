Adana'da seyyar satıcının yıllara yayılan boşanma mücadelesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

56 yaşındaki Zeynettin Delen, 30 yıl önce M.D. ile evlendiğini, bu evlilikten 5 çocuklarının olduğunu söyledi. Çift arasında 2016 yılında başlayan geçimsizlik nedeniyle evden ayrıldığını belirten Delen, yaklaşık 10 yıldır eşiyle ayrı yaşadığını ifade etti.

AÇILAN DAVA DÜŞTÜ, SÜREÇ YENİDEN BAŞLADI

Delen, 2021 yılında boşanma davası açtığını ancak duruşmaya katılan eşinin “boşanmıyorum” beyanı üzerine davanın düşürüldüğünü aktardı. Geçtiğimiz yıl yeniden boşanma talebiyle Adana 12. Aile Mahkemesi'ne başvurduğunu belirten Delen, 20 Ocak 2026’daki duruşmada da boşanma kararı çıkmadığını ve davanın 14 Mayıs 2026’ya ertelendiğini kaydetti.

"10 YILDIR AYRI YAŞIYORUZ, BARIŞMA İHTİMALİ YOK"

Yaşadıklarını İHA’ya anlatan Delen, barışma ihtimalinin bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

10 yıldır ayrı yaşıyoruz. Hakim bana ‘eşini ikna et’ dedi ama eşim boşanmak istemiyor. Avukat tutacak maddi gücüm yok. Bizim barışma şansımız sıfır. 5 çocuğum var, yıllardır ne bayramda ne başka bir günde arayan olmadı.

"YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYORUM"

Boşanma davası için yüksek avukat ücretleri talep edildiğini öne süren Delen, maddi bir paylaşım ya da miras sorununun da bulunmadığını belirtti: