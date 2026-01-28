Gökyüzünde milim hesabı: Kule vinç operatörlerinin zorlu mesaisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir’de kule vinç operatörlüğü yapan Ramazan Kılıç, özellikle kış aylarında mesleğin çok daha meşakkatli hale geldiğini anlattı. Yaklaşık 35 metre yüksekte çalışan Kılıç, hava sıcaklığının yukarıda eksi 10 dereceye kadar düştüğünü, rüzgâr hızının ise zaman zaman saatte 45 kilometreyi bulduğunu söyledi.

"TONLARCA YÜKÜ HATA PAYI OLMADAN İNDİRİYORUZ"

Kule vinç operatörlüğünün ciddi bir dikkat ve tecrübe gerektirdiğini vurgulayan Kılıç, tonlarca ağırlıktaki yüklerin aşağıdaki çalışanlara zarar vermeden hedef noktaya ulaştırılmasının ustalık istediğini belirtti. Daha önce İstanbul’da 130 metreyi aşan yüksekliklerde de görev yaptığını aktaran Kılıç, tüm zorluklara rağmen mesleğini severek yaptığını dile getirdi.

YÜKSEK MAAŞ SÖYLENTİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Aylık kazancının ortalama 80-90 bin TL civarında olduğunu ifade eden Kılıç, “120 bin TL ve üzeri maaş” söylentileriyle mesleğe heves eden birçok kişinin, daha kule vincin merdivenlerini çıkarken vazgeçtiğini söyledi. Yükseklik korkusu olanların bu işi sürdüremediğini vurguladı.

"RÜZGAR BELLİ HIZI GEÇERSE İŞİ DURDURUYORUZ"

Kule vinçlerde rüzgâr ölçüm sistemleri bulunduğunu anlatan Kılıç, “Rüzgâr hızı 45 kilometreyi geçtiğinde çalışmayı durduruyoruz. Kabindeki bilgisayar sistemlerinden rüzgârı, yüksekliği ve yükün hareketini sürekli takip ediyoruz. Güvenlik her şeyden önce geliyor.” dedi.

SOĞUKTA MESAİ, KABİNDE HAYAT

Kış şartlarında yukarı çıkmanın zorlayıcı olduğunu dile getiren Kılıç, kabin içerisinde çalışmanın daha konforlu olduğunu belirtti. Öğle mesailerinde yemeğini vinçle yukarı aldığını, molalarını da kabinde geçirdiğini söyledi.

"BELGEYİ ALIP HİÇ ÇALIŞAMADAN BIRAKANLAR VAR"

Gençlerin maaş beklentisiyle mesleğe ilgi gösterdiğini ancak işin zorluğunu gördüklerinde hızla vazgeçtiklerini aktaran Kılıç, “Makine ağır yüklerde ciddi şekilde sallanıyor. Buna alışamayanlar daha ilk denemelerde bırakıyor. Belge alıp hiç makineye oturmadan mesleği bırakan çok kişi var.” diye konuştu.