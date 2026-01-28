BUGÜN SON! AJet yurt dışı biletlerini 9 dolara indirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Seyahat tutkunlarını heyecanlandıran haber AJet’ten geldi.

Hava yolu şirketi yurtdışı uçuşlarında maliyetleri dibe çeken yeni kampanyasını duyurdu.

Bilet fiyatları 9 dolar ve eurodan başlayan rakamlarla yolculara sunuluyor.

Kampanya kapsamında yalnızca uçak biletlerinde değil, ek hizmetlerde de dikkat çekici indirimler uygulanıyor.

Ek hizmet olarak 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek.

İşte geçerli olduğu tarihler:

HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ, NASIL ALINIR?

AJet’in yurt dışı seyahatler için hazırladığı indirimli bilet kampanyasının tarihleri netleşti. Kampanya kapsamında avantajlı fiyatlarla sunulan biletler, 27 Ocak saat 11.00 itibarıyla satışa çıkarken, 28 Ocak saat 23.59’a kadar devam edecek.

9 dolar ve eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan indirimli biletler, 9 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini AJet’in resmi internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ya da yetkili satış acenteleri üzerinden temin edebilecek.