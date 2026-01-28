Sivas'ta yoğun kar mezarlığı yuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas’ta aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkilerken, şehrin en büyük mezarlıklarından Yukarı Tekke Mezarlığı da karla kaplandı. Yaklaşık 100 bin mezarın bulunduğu alanda mezar taşları tamamen kara gömüldü.

MEZAR TAŞLARI GÖRÜNMEZ OLDU

Kalın kar tabakası nedeniyle mezar taşlarının büyük bölümü okunamaz hale gelirken ziyaretçiler, yönlerini bulmakta zorlandı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, kar örtüsü altında kalan kabirleri bulabilmek için uzun süre arayışa girdi.

"İSİMLER OKUNMUYORDU"

Yakınının mezarını güçlükle bulabildiğini ifade eden Ahmet Kılıçkaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Bu yıl Sivas’ta kar çok yoğun yağdı. Mezarlığa geldiğimizde her yer kar altındaydı. Mezar taşları kapanmıştı, isimleri okuyamıyorduk. Uzun uğraşlar sonucu akrabamın mezarını bulabildim. Hem yakınıma hem de tüm geçmişlerimize dua ettim.

ZİYARETLER GÜÇLEŞTİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle mezarlık ziyaretlerinin zorlaştığını belirten vatandaşlar, kar temizliği yapılmadığı sürece benzer sıkıntıların devam edeceğini ifade etti.