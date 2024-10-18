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DHA

Adana'da sokak ortasında dehşet..

Saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70001 Sokak’ta meydana gelen olayda, sokak ortasında isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancalı kişi, genci bacağından vurarak yaraladı.

SİLAHLA VURUP GİTTİ

Olay sırasında çevredekiler panik yaşadı.

Saldırgan olay yerinden yürüyerek uzaklaşırken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

OLAY KAMERADA

Yaşanan olay ise bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.