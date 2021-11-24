Adana'da sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı

Seyhan ilçesinde K.P , kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, polislerin de şüphelinin peşine düştüğü öğrenildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Ziyapaşa Mahallesi’nde K.P, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin kendisine tabancayla ateş etmesi sonucunda yaralandı.

SOL AYAĞINDAN YARALANDI

Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sol ayağından yaralanan K.P’yi Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.