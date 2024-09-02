Adana'da sopalı yol verme kavgası Sarıçam ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında çıkan kavga büyüdü. Kavgada bir adam elindeki sopayla kadınlara saldırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Dehşet veren olay Adana'da yaşandı..

Öğle saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana gelen olayda, trafikte isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle araçlarını durdurup, tartışmaya başladı.

ARAÇLARDAN İNEN KADINLARI DA DÖVDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de araçlarından aldıkları sopalarla birbirlerine saldırdı. Araçlardan inen kadınların da karıştığı kavgada, taraflar birbirlerini sopa darbeleriyle yaraladı.

OLAY ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir adamın kadının kafasına sopayla vurup darbetmesi ise pes dedirtti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)