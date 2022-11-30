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    Adana'da su seviyesinde petrol çıktı

    Ceyhan'da daha önce Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli petrol kuyularının ardından ‘Çukurova 7’ adlı kuyudan 500 metreden petrol çıkarılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:59
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    Adana'da su seviyesinde petrol çıktı

    Adana Ceyhan’a bağlı Soysallı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10’ isimli araştırma sahalarında petrol çalışmaları sürüyor.

    Daha önce Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli petrol kuyularında petrol çıkarılmaya başlanmış ve çıkarılan petrolün yüksek kaliteli olduğu değerlendirilmişti.

    Alanda çalışmalar genişletilirken ‘Çukurova 7’ isimli petrol arama kuyusunda da çalışmalar tamamlanarak 500-600 metreden petrol çıkarılmaya başlandı.

    "Bulunan petrol sıvı, masrafsız bir petrol"

    İHA'ya konuşan petrol çıkarılan tarlanın sahibi Orhan Buhur, “Çukurova 1 isimli kuyudan petrol çıkarıldıktan sonra buralarda aktif şekilde keşif kuyuları açılmaya başlandı. 14 tane kuyu yeri belirlendi. 5 tanesi yapılmış durumda 3 tanesi üretimde. 2 tanesi daha haftaya üretime geçecek. Buralardan 500-600 metrede su sondajı gibi petrol alınıyor. Burada faaliyet hızlandı. Bulunan petrol sıvı, masrafsız bir petrol. Bu nedenle kuyular çoğaldı. 2022-2023 yılı Soysallı köyümüz için uğurlu bir yıl olacak.” diye konuştu.

    Adana'da su seviyesinde petrol çıktı VİDEO

    Adana da su seviyesinde petrol çıktı #1

    "Çok mutluyuz"

    Petrol bulunduğu için çok sevindiklerini ifade eden Buhur, “Köyümüzün adı dünyada duyuldu. Soysallı köyü dediğin zaman ‘petrol köyü’ diyorlar. 7 numaralı kuyudan da çıktı petrol. Burada kamp kurulsun. Ceyhan'ımız petrol başkenti olsun. Bu durumdan çok mutluyuz.” dedi.

    Adana da su seviyesinde petrol çıktı #2

    Adana da su seviyesinde petrol çıktı #3

    Adana da su seviyesinde petrol çıktı #4

    Adana da su seviyesinde petrol çıktı #5


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