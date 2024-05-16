Adana'da sulama kanalına giren Muhammet’in cansız bedenine ulaşıldı

İHA
Adana'da Merkez Sarıçam ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda öğle saatlerinde 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras’ın sulama kanalına girdikten sonra çıkmadığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbar etti.
Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği Ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu dalgıç polisler kanalda Muhammet’in cansız bedenine ulaştı.
Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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