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    Adana’da trafik kazası kaza: 3 ölü 3 yaralı

    Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 02:37
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 03:21
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    Adana’da trafik kazası kaza: 3 ölü 3 yaralı

    Feke-Saimbeyli karayolu Yeşilvadi mevkiinde, Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı araç ile İbrahim Türk yönetimindeki 34 BTE 687 plakalı otomobil çarpıştı.

    2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Kazada sürücü Yaşar Menteş ve yanında bulunan Dursun Gülay Menteş olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ambulanslarıyla Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Adana’da trafik kazası kaza: 3 ölü 3 yaralı #1

    BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralı olan Ali Emre Menteş (21) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Esra Yılmaz (30) ise 112 helikopteri ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Adana’da trafik kazası kaza: 3 ölü 3 yaralı #2

    Feke Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan diğer yaralılar Kozan Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, durumu ağır olan Ayşe Yılmaz (5) Adana’ya sevk edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da trafik kazası kaza: 3 ölü 3 yaralı #3

    Adana’da trafik kazası kaza: 3 ölü 3 yaralı #4

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