Adana'da trafikte kavga ettiği aracın önünü kesip saldırdı

Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada içinde ailenin bulunduğu otomobilin önü 3 kişi tarafından kesilirken, şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurup kapı kolunu kırdı.
Adana trafiğinde maganda dehşeti..
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafikte yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.
ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan 3 kişi, içinde ailenin bulunduğu aracın önünü keserek durdurdu.
CAMINA VURUP KAPI KOLUNU KIRDILAR
Şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurup kapı kolunu kırarken, araçtaki aile büyük panik yaşadı.
KAVGA KAMERADA
Aile o anlarda cep telefonu kamerasıyla çekim yapıp durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)