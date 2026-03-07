CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karaman'da konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karaman'da düzenlenen mitinginde, kentin siyasi geçmişine değinerek, kentin hiçbir siyasi parti için 'kale' olmadığını söyledi.

Özgür Özel, Karaman'da son 30 yıldır belediye başkanlığını kazanamadıklarını ancak bunun sorumluluğunu kendilerinde gördüklerini belirtti.

"HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN YÖNETİCİLERE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Özel, bundan sonra da daha çok çalışacaklarını vurguladı.

Özel, gittikleri yerde hangi partiden olursa olsun yerel yöneticilere başarılar dilediklerini aktardı.

"ABD VE İSRAİL SURİYE'DE YAPTIKLARINI, İRAN'DA DA YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Özel, şunları söyledi:

"Amerika ve İsrail yeni bir dünya düzeni kurmak istiyor. İstiyorlar ki istedikleri ülkeye saldırsınlar, istedikleri ülkede yönetimi değiştirsinler, istedikleri ülkenin başına kimin geleceğini belirlesinler. Suriye'de yaptılar, şimdi İran'da yapmaya çalışıyorlar."