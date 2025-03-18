Adana’da ‘Yoldaşlar’ suç örgütüne operasyon: 41 tutuklama

İHA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ‘Yoldaşlar’ isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine bastı.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adana merkezli, İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir’de 80 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında ele başı H.T’nin de aralarında bulunduğu 65 kişi yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 4 adet el bombası, 19 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 767 adet mermi, 2 bin 515 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41’i tutuklanırken 18’i adli kontrol şartıyla, 6’sı savcılıktan serbest kaldı.