Murat Nehri’nde 52 kiloluk dev turna yakalandı

Elazığ’da amatör balıkçılar tarafından Murat Nehri’nde avlanan dev turna balığı, kentte büyük ilgi uyandırdı. Yaklaşık 52 kilogram ağırlığındaki balık, güçlükle kıyıya çıkarıldıktan sonra balık işletmesine götürüldü.

ET HALİNDE SATIŞA SUNULDU

Balık işletmesine getirilen dev turnanın, parçalara ayrılarak et halinde satışa çıkarılacağı öğrenildi. Turna balığının etinin kilogram fiyatının 500 lira olarak belirlendiği, balığın alıcılarını beklediği belirtildi.

"40 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Balıkçı İbrahim Bal, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

Yaklaşık bir saat önce arkadaşlar Murat Nehri’nden getirdi. Tam 52 kilogram. Et olarak doğrayıp satacağız. Kilosu 500 lira olacak. Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum, daha önce böyle iri ve güzel bir balık görmedim. Vatandaş da ihtiyacına göre alacak.