Kar yağışı sonrası Yozgatlılar, Türkiye'nin ilk milli parkında

Son günlerde kar yağışının etkisini gösterdiği Yozgat’ta, Türkiye’nin ilk milli parkı olma özelliğini taşıyan Yozgat Çamlığı kartpostallık görüntülere sahne oldu. Uzun süredir kara hasret kalan vatandaşlar, yağışın ardından soluğu milli parkta aldı.

PİKNİK, YÜRÜYÜŞ VE BOL BOL FOTOĞRAF

Hafta sonunu fırsat bilen Yozgatlılar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte Çamlık Milli Parkı’na gelerek kar manzarasının tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar karlar arasında piknik yapmayı tercih ederken, bazıları yürüyüş yaparak temiz havanın keyfini sürdü. Parka gelenler, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

"UZUN ZAMANDIR BÖYLE KAR GÖRMEMİŞTİK"

Yıllar önce kentte kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını hatırlatan vatandaşlar, son iki yıldır bu ölçüde bir yağışla karşılaşmadıklarını dile getirerek, oluşan manzarayı kaçırmak istemediklerini söyledi.

"NEFES ALMAK İÇİN GELDİK"

Ailesiyle birlikte Çamlık Milli Parkı’na gelen Ebrar Koçak, “Uzun zamandır beklediğimiz kar nihayet yağdı. Yaz aylarında da sık sık buraya geliyoruz. Kışın böyle kar olunca temiz hava almak ve biraz dinlenmek için Çamlık’ı tercih ettik” dedi.

"MANZARA YOZGAT'A YAKIŞTI"

Arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Mustafa Avcı ise şu ifadeleri kullandı: