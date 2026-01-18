Silivri’de dondurucu soğuk ve kara rağmen denize girdi

- Silivri'de Emircan Duran, soğuk hava ve kar yağışına rağmen denize girdi.
- Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Dondurucu soğuğa rağmen yüzmesi, çevredeki insanların ilgisini çekti.
İstanbul'un Silivri ilçesi Parkköy Sahili’nde yaşanan olayda, Emircan Duran isimli vatandaş, hava sıcaklığının oldukça düşük olduğu ve kar yağışının sürdüğü saatlerde denize girdi. Sahil boyunca karla kaplı alanlar dikkat çekerken, Duran’ın soğuk suya girerek yüzmesi çevrede bulunanların ilgisini çekti.
O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Sıra dışı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kayda yansıyan görüntülerde, sahilin karla kaplı olduğu, Emircan Duran’ın ise dondurucu soğuğa rağmen denizde yüzdüğü anlar yer aldı.