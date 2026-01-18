Silivri’de dondurucu soğuk ve kara rağmen denize girdi İstanbul Silivri'de bir vatandaş, etkili olan soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeden denize girerek şaşkınlık yarattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Göster Hızlı Özet Silivri'de Emircan Duran, soğuk hava ve kar yağışına rağmen denize girdi.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dondurucu soğuğa rağmen yüzmesi, çevredeki insanların ilgisini çekti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul'un Silivri ilçesi Parkköy Sahili’nde yaşanan olayda, Emircan Duran isimli vatandaş, hava sıcaklığının oldukça düşük olduğu ve kar yağışının sürdüğü saatlerde denize girdi. Sahil boyunca karla kaplı alanlar dikkat çekerken, Duran’ın soğuk suya girerek yüzmesi çevrede bulunanların ilgisini çekti. O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ Sıra dışı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kayda yansıyan görüntülerde, sahilin karla kaplı olduğu, Emircan Duran’ın ise dondurucu soğuğa rağmen denizde yüzdüğü anlar yer aldı. İç Haber Haberleri Tunceli’de zorlu kış şartlarında hayat kurtaran yürüyüş

Tunceli’de kar alarmı

Murat Nehri’nde 52 kiloluk dev turna yakalandı