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DHA

Türkiye depremlerle yüzleşmeye devam ediyor...

Son olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 20.07'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da meydana gelen deprem anlarında, Kozan Devlet Hastanesi’nde yaşanan panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Adana’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Depremle birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıkarken yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

BAZILARI KAÇARKEN BAZILARI DOKTOR SIRASI BEKLEDİ

Kozan Devlet Hastanesi’nde deprem anında yaşanan panik, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Koridorlardayken sarsıntıyla panikleyen bazı hastalar ve refakatçilerin hızla bahçeye koştuğu görüldü.

Ancak, bu sırada bazı hastaların ise doktor sırasında beklemeye devam etmesi dikkat çekti.