Adana'daki şakacı muhtar serbest kaldı

Belediye operatörünü tabancayla rehin aldıktan ve şaka yaptığını söyledikten sonra gözaltına alınan muhtar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Mahallesi'nde muhtar olan Mehmet Akif Işık, uzun süredir yapılmayan yol için gelen iş makinesi operatörünü tabancayla rehin almıştı.

"ŞAKA AMAÇLI ÇEKTİK"

O anlar ise sosyal medyada paylaşılmış, çok sayıda kullanıcı yaşanan olaya tepki göstermişti.

Muhtar Işık ise tepkilerin ardından videoyu şaka amaçlı çektiklerini söyleyerek, tabancanın da kurusıkı olduğunu savunmuştu.

Adanalı muhtardan eşek şakası

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri de yayılan görüntülerin ardından harekete geçerek Mehmet Akif Işık'ı gözaltına aldı.

SERBEST KALDI

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen muhtar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.