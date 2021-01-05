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    Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen ormanda yangın çıktı

    Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddia edilen ve 2 gün boyunca ekiplerce didik didik aranan bölgenin yakınında orman yangını çıktı.
    • İHA
    • 05.01.2021 - 00:49
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 00:54
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    Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen ormanda yangın çıktı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda, ormanlık alanın iki farklı noktasında yangın çıktı.

    Yaklaşık 100 metre mesafe ile iki farklı noktada çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen ormanda yangın çıktı İZLE


    FETÖ'CÜ ADİL ÖKSÜZ'ÜN ÇANTA İÇERİSİNDE EVRAK GÖMDÜĞÜ İDDİA EDİMİŞTİ

    2020 yılı eylül ayında FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye darbe girişimi sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edilmişti.

    İhbar üzerine emniyet ekipleri gözetiminde belediyeye ait iş makineleri tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatılmış, 2 gün süren çalışmalar sonucu belgelerin saklandığı iddia edilen arazide hiçbir bulguya rastlanmamıştı.

    Yangın da çanta gömüldüğü iddia edilen bölgenin yakınında meydana geldi.

    Adil Öksüz ün çanta gömdüğü iddia edilen ormanda yangın çıktı #1

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