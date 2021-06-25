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    Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında karar

    Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında, Ali Sami Yıldırım 12 yıl 6 ay, Zafer Çay 18 yıl 9 ay, Rüştü Karakaya 22 yıl 6 ay ve Alper Karabulut 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.06.2021 - 21:19
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 21:38
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    Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında karar

    15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Hava Üssü'nden yönettiği belirlenen FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ü saklayanların davasında karar çıktı.

    KARAR ÇIKTI

    Mahkeme, "FETÖ yöneticiliğinden" Rüştü Karakaya’yı 22 yıl 6 ay, Zafer Çay’ı 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

    "FETÖ’ye üye olmak" suçunda ise Alper Karabulut’a 12 yıl 6 ay, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım’a 5 yıl hapis cezası verildi.

    Firari sanık Cihat Yıldız’ın dosyası ise ayrıldı.

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