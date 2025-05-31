Adıyaman'da 16 yaşındaki sürücü kaldırımdaki panoya çarptı

İHA

Adıyaman’da 16 yaşındaki O.S.İ. idaresindeki 01 AGE 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu Karapınar Mahallesi flamingo yolunda önce kaldırıma çıktı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ, YAŞI KÜÇÜK ÇIKTI

Kaldırımdaki elektrik panosuna çarpan otomobil, tarlaya düşmek üzereyken kaldırım kenarında askıda kaldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki 2 arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil içerisindeki 3 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye gitmeyi reddederek tedaviyi kabul etmedikleri belirtildi.

Kazada otomobilde ve çevrede maddi hasar meydana geldi. Polis, yaşı küçük ve ehliyetsiz olan sürücü hakkında işlem başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı