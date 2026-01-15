Miraç Kandili’nde süte okunacak dualar: Kandil gecesi süt içmenin faziletleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Müslüman alemi, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek Miraç Kandili’ne hazırlanıyor.

Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da semaya yükseldiği bu mübarek gece, tüm yurtta camilerde düzenlenecek özel kandil programlarıyla anılacak.

Alimler, Miraç Kandili’ni ibadetlerle dolu geçirmek isteyen Müslümanlara hem gündüz orucu tutmayı hem de geceyi dualar ve namazlarla karşılamayı tavsiye ediyor.

Rivayete göre Peygamber Efendimiz’e, kandil gecesinde 3 bardak ikram edilmiş; şerbet, bal ve süt seçenekleri arasında Efendimiz sütü tercih etmiştir.

Peki, Miraç Kandili’nde süt içmenin fazileti ve dua ile birlikte yapılmasının önemi nedir? Süte hangi dualar okunur? İşte bu mübarek gecede süt içmenin anlamına dair ayrıntılar…

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NEDEN SÜT İÇİLİR?

Müslümanlar için manevi önemi büyük olan Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gün olarak kabul ediliyor ve özel ibadetlerle geçirilmesi tavsiye ediliyor.

İslam kaynaklarına göre, Peygamberimiz Mekke’de uyku ile uyanıklık arasında iken Cebrail ve bazı melekler tarafından göğsü açılarak zemzem ile yıkanmış ve iman ile hikmetle doldurulmuştur.

Burak adlı binekle Kudüs’e götürülen Peygamberimiz, burada bütün peygamberlere namaz kıldırmıştır. Rivayetlerde, Peygamberimiz’e burada süt, su ve bal ikram edilmiş, Efendimiz sütü tercih etmiştir.

Bu nedenle, Miraç Kandili’nde süt dağıtılır ve içilir.

SÜTE OKUNACAK DUALAR

Diyanet ve resmi dini kaynaklarda, Miraç gecesinde süte okunacak özel dualara dair herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, gayri resmi kaynaklarda bazı öneriler yer alıyor. Bu kaynaklara göre, süt içilirken şu duaların okunması tavsiye ediliyor:

1 kez Yasin-i Şerif

3 kez Fatiha Suresi

3 kez Amenerrasulü

21 kez Ettehiyatü