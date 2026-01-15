İstanbul'da İETT'lerin karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habipler istikametinde, sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta yavaşlayan 33G İETT otobüsüne, 79KM kodlu İETT otobüsü arkadan çarptı.

Çarpan otobüse ise 79GE kodlu bir başka İETT otobüs daha çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içindeki yolcular savruldu. 5 yolcu hafif yaralandı.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

İstanbul’un Başakşehir ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde 3 İETT otobüsünün karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle Arnavutköy, Sultangazi ve Başakşehir ilçelerinin ana ulaşımını sağlayan Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 8 kilometreyi bulan trafik yoğunluğu, drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

Görüntülerde araçların ilerlemekte zorlandığı ve trafiğin neredeyse tamamen kilitlendiği görüldü.

VATANDAŞLAR SAATLERCE BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

Polis ekipleri, kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kademeli olarak normale dönerken sabah saatlerinde hem iş için hem de okul için evden çıkan vatandaşlar, saatlerce trafikte beklemek zorunda kaldı.