TOKİ Artvin kura çekimi CANLI İZLE: 500 Bin Konut Artvin kura çekimi kaçta?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, belirlenen takvim doğrultusunda Türkiye genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda Artvin’de inşa edilecek sosyal konutlar için de heyecan dorukta.

Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, bin 20 konut için yapılacak kura çekiminin tarihini ve detaylarını araştırıyor.

TOKİ’nin resmi takvimine göre Artvin konutları için kura çekimi 11 Ocak 2026 Pazar günü planlanmıştı. Ancak kura, duyurulduğu tarihte gerçekleştirilemedi.

Bugün yapılacak olan Artvin kura çekimi saat kaçta başlayacak? Nereden izlenir? İşte canlı yayın izleme linki…

TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Artvin’de inşa edilecek konutlar için beklenen kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. TOKİ’nin resmi takvimine göre, Artvin kura çekimi saat 11.00’de başlayacak.

Vatandaşlar, kura heyecanını evlerinden takip edebilecek. TOKİ, çekilişi YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

ARTVİN TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçları, TOKİ tarafından ilan edildikten sonra iki farklı kanal üzerinden kolaylıkla sorgulanabilecek.

İlk olarak, hak sahipleri TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden asil ve yedek listelere ulaşabilecek. Siteye giriş yaparak, T.C. kimlik numaraları ile kendi durumlarını kontrol edebilecek.

İkinci alternatif olarak ise e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de Artvin TOKİ kura sonuçları görüntülenebilecek. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan adaylar, asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını hızlı bir şekilde öğrenebilecek.