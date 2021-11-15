Adıyaman’da 40 milyon yıllık tek hücreli deniz fosilleri bulundu

Adıyaman'da bir genç kızın yolda bulduğu taşların, 40 milyon yıllık tek hücreli deniz fosili olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Bölükyayla köyünde oturan 21 yaşındaki Gülcan Öztürk, kırsal alanda dolaşırken yerde 4 farklı taş çeşidine rastladı. Öztürk, internetten araştırarak taşların fosil olduğunu anlayınca, Müze Müdürlüğüne başvurdu.

"DİKKATİMİ ÇEKTİ, MÜZEYE GETİRDİM"

Fosilleri Müze Müdürlüğü'ne teslim eden Öztürk, "Farklı şekli nedeniyle taşlar dikkatimi çekti. Araştırınca fosil olduğunu fark ettim ve müzeye getirdim" dedi.

40 MİLYON YILLIK DENİZ FOSİLİ

Yapılan ön incelemede fosillerin tek hücreli deniz canlılarına ait olduğunun belirlendiğini ifade eden Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Ekiplerimizin, ilk incelemesinde fosillerin 40 milyon yıllık Eosen Dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit ettik. Vatandaşımıza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.





