Adıyaman'da 655 kişinin karantina süresi tamamlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan ve Cezayir'den getirilerek 14 gün boyunca yurtta karantinaya alınan 655 kişi, evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, 22 Nisan'da getirilip Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'na yerleştirilen, aralarında işçilerin de bulunduğu 655 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Son kez sağlık kontrolleri yapılan ve bir sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.

"655 YURTTAŞIMIZI 56 FARKLI İLE YOLCU EDİYORUZ"

Polis ekipleri yurt çevresinde güvenlik önlemleri alırken, memleketlerine giden vatandaşlar, Türk bayraklarıyla otobüslerine bindi.

Kredi Yurtlar Kurumu'nda Türk vatandaşları ağırladıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Geçtiğimiz aylarda Karadağ'dan gelen misafirlerimizi ağırladık. İkinci etap olarak da Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen misafirlerimizi ağırladık. Gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreleri bugün itibarıyla doldu. Tabii bu süre içerisinde özellikle ilimizdeki tüm kurumların dayanışma içerisinde olması gerçekten iyi şekilde devam etti. Tüm vatandaşlarımızın genel ihtiyaçlarından özel ihtiyaçlarına kadar karşılandı. Devletimizin sıcak yüzünü yurt dışından gelen vatandaşlarımıza hissettirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Problemsiz bir şekilde 655 yurttaşımızı bugün 56 farklı ile yolcu ediyoruz." dedi.

"HİÇBİR SIKINTIMIZ OLMADI"

Yurtta kalan Ahmet Dalgıç ise 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketi İstanbul'a gittiğini belirtti.

Yurtta tüm ihtiyaçlarının yetkililer tarafından karşılandığını belirten Dalgıç, "Hiçbir sıkıntımız olmadı. Her şey için teşekkür ediyorum. İstanbul'a gidiyorum. Ailemi çok özledim. Yurtta da internet sürekli vardı. Her şey mükemmeldi." dedi.