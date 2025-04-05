Adıyaman'da dolu yağışı

İHA

Adıyaman'da Gölbaşı ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu.

DOLU YAĞIŞI 15 DAKİKA ETKİLİ OLDU

Yaklaşık 15 dakika süren ve fındık büyüklüğünde olan dolu, Gölbaşı ilçesini beyaza bürüdü.

Şiddetli bir şekilde yağan dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü de etkili oldu.

Beyaza bürünen ilçede şimşeklerden dolayı gökyüzü de aydınlandı. 15 dakika etkili olan dolu, yerini sağanak yağışa bıraktı.