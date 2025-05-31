Adıyaman’da havuza düşen inek kurtarıldı

İHA
Adıyaman’da Gölbaşı ilçesine bağlı Aktoprak köyünde Nurşen Salhan’a ait inek akşam saatlerinde içi su dolu havuzuna düştü.
SULAMA HAVUZUNA DÜŞEN İNEK 2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
Vatandaşların ineğini kurtarmak için verdikleri çabalar sonuç vermeyince ekiplere bilgi verildi.
Sulama havuzuna düşen inek için itfaiye ve jandarma ekipleri seferber oldu.
Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından inek, iş makinesinin yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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