Adıyaman'da huzurlu sokaklar uygulaması yapıldı

- Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'huzurlu sokaklar' uygulaması yapıldı.
- Uygulamada bin 884 kişi sorgulandı, 249 araç denetlendi ve 18 araca ceza kesildi.
- Yetkililer, vatandaşların güvenliği için denetimlere devam edileceğini söyledi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerde, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı kontroller yapıldı.
BİN 884 KİŞİ SORGULANDI, 249 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Uygulamalar kapsamında toplam bin 884 şahıs sorgulanırken, 249 araç ve motosiklet denetlendi.
Gerçekleştirilen kontrollerde, aranan 2 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 3 kişi hakkında yoklama/bakaya işlemi yapılırken, trafik ve asayiş yönünden yapılan denetimlerde 18 araca cezai işlem uygulandı.
Toplam 254 personelin görev aldığı uygulamalarda, kent genelinde güvenlik tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.