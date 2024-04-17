Adıyaman'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İHA
Adıyaman'da sürücüleri öğrenilemeyen 02 HP 417 plakalı otomobil ile 15 ABF 189 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Meydana gelen kazada Ahmet Can B., Gülsüm B., Müslüm B., ve Remziye K., yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumları iyi
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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