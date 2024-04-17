Adıyaman'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı Adıyaman’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA

Adıyaman'da sürücüleri öğrenilemeyen 02 HP 417 plakalı otomobil ile 15 ABF 189 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada Ahmet Can B., Gülsüm B., Müslüm B., ve Remziye K., yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumları iyi

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)