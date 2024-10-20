Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı

İHA
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan 23 yaşındaki R.A., Y.A. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı.
YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Bacağından vurulan R.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Saldırıyı gerçekleştiren Y.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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