Adıyaman'da jandarma ekiplerinden sıkı denetim

İHA

Adıyaman'da halkın can ve mal güvenliğinin korunabilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde devam ettiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok farklı noktada günlük asayiş uygulaması gerçekleştiriyor.

ŞÜPHELİ ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

Jandarma ekiplerince yapılan denetimler kapsamında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kontrolleri yapılırken şüpheli görülen araçlarda ise aramalar yapılıyor.

Suça ve suçlulara göz açtırmayan jandarma ekipleri, denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edeceklerini vurguladı.