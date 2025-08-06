Adıyaman’da korumasız çalışan işçi, yürekleri ağza getirdi

Adıyaman’da beş katlı bir binanın en üst katında, hiçbir güvenlik önlemi almadan dış cephe boyası yapan bir işçi, adeta kaza riskini davet etti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, işçinin balkon demiri bile bulunmayan yüksek bir noktada, kask, güvenlik halatı veya iskele gibi temel koruyucu ekipmanlar olmadan çalıştığı açıkça görülüyor.

"AYNI İNŞAATTA DEFALARCA GÜVENLİK İHLALİ GÖRDÜK"

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf sonrası vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. “Her gün buradan geçiyoruz, aynı inşaatta defalarca iş güvenliği ihlali gördük. Bu yükseklikte hiç önlem alınmadan çalışmak kabul edilemez. Bir işçinin canı yanmadan kimse önlem almayacak mı?” sözleriyle yetkililere çağrıda bulundular.