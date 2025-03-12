AA

Adıyaman'da bir kişinin sahiplendiği köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

TABELA ASILDI

Belde girişine "Kuduz risk bölgesi" tabelası asıldı.

Köseceli beldesinde yaşayan Zahittin Orhan gazetecilere yaptığı açıklamada, bir vatandaşın köpeğinin saldırgan hareketler sergilemesi üzerine yapılan incelemede kuduz tespit edildiğini aktardı.

Orhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin beldedeki tüm hayvanlara kuduz aşısı yaptığını belirtti.