Adıyaman'da madde alan şahıs ailesini rehin aldı

Adıyaman’da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan yabancı uyruklu şahıs, ekipler tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu Yasir S., iddiaya göre aldığı maddenin etkisiyle gece saatlerinde annesini, eşini ve yaşları 2 ile 15 arasında değişen 5 çocuğunu rehin aldı.

DURUMU FARK EDENLER POLİSİ ARADI

Çığlık seslerinin duyulması üzerine sokağa inen mahalle sakinleri durumu fark ederek polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan rehinler hızla dışarıya koştu.

Rehinelerin peşinden dışarıya koşan şahıs olay yerine yeni giren polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerine direnen şahıs, polis merkezine gitmemek için yoğun çaba sarf etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Elleri kelepçelenen şahıs, güçlükle de olsa polis ekip aracına bindirildi. Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan şahsın rehin aldığı annesi, eşi ve 5 çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve şahıstan şikayetçi oldukları da öğrenildi.



