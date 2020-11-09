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    Adıyaman'da öldü sanılan genç alkollü çıktı

    Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunan şahsın alkolün etkisiyle sızdığı belirlendi.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 08:48
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    Adıyaman'da öldü sanılan genç alkollü çıktı

    Adıyaman'ın merkez Bahçecik Mahallesi'nde molozların döküldüğü alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Hareketsiz yatan kişinin yanına gitmekten korkan ve uzaktan kendisine seslenen vatandaşlar herhangi bir kıpırdamanın olmadığını fark edince kişinin öldüğünü sandı.

    POLİS UYANDIRDI

    İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yunus Polis ekipleri ölü sanılan A.P. isimli kişinin yanına yaklaşarak kendisini uyandırdı.

    Adıyaman da öldü sanılan genç alkollü çıktı #1

    Alkollü olduğu öğrenilen A.P.’nin kimlik kontrolü ve üzerinden çıkarıp etrafa attığı kıyafetlerinde arama yapıldı.

    Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması ve kişinin alkolün etkisiyle uyuya kaldığı anlaşılması üzerine polis ekipleri A.P.’yi bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

    Adıyaman da öldü sanılan genç alkollü çıktı #2

    Adıyaman da öldü sanılan genç alkollü çıktı #3

    Adıyaman da öldü sanılan genç alkollü çıktı #4

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