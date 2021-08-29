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    Adıyaman'da PKK'ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 29.08.2021 - 17:08
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    Adıyaman'da PKK'ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenen M.A. ve H.T.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

    PKK'YA FİNANS DESTEĞİ SAĞLAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

    Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'terör örgütüne üye olma ve finans desteği sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Adıyaman da PKK ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı #1

    Adıyaman da PKK ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı #2

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