Adıyaman'da yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

İHA
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta, dedektör köpek Cadı destekli arama yapıldı.
TUTUKLANDI
Aramalar sonucunda hassas burunlu dedektör köpeğin tepki verdiği yakıt deposu kapağından 103 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü H.Y.P. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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