AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Deprem, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor..
6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından yaralar sarılırken, her deprem haberinde ise vatandaşların tedirginliği artıyor.
Son olarak Antalya sallandı..
ANTALYA AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD, saat 19.43'te merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu..
DERNLİĞİ 7 KİLOMETRE
Depremin 7.46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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