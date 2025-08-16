AFAD'dan Balıkesir'deki deprem sonrası çalışmalar hakkında açıklama

Balıkesir, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik bir depremle sallandı.

Merkez üssü Sındırgı olan depremde, 1 kişi hayatını kaybetti.

Depremin hemen ardından başlayan hasar tespit çalışmalarının sonuna gelinirken, bir yandan da depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kurulumu tamamlandı..

175 KONTEYNER VATANDAŞLARA TESLİM EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de depremden etkilenen alanlarda, içinde yaşam malzemeleri bulunan 175 konteynerin kurulumunun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini bildirdi.

Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD'ın ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiği belirtildi.

AİLELER ZİYARET EDİLDİ

Deprem bölgesinde çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında sistematik ve düzenli şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Vali İsmail Ustaoğlu ve milletvekillerinin depremden etkilenen Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı köylerini ve konteynerlere yerleşen aileleri ziyaret ettiği ifade edildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYACINA GÖRE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için 7 mahalle ve 45 köyde hızlıca yer seçimi yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: